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Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında anne ve babanın tutukluluğu sürüyor

Mahkeme, Ayser Çalık Ortaokulu saldırısı davasında sanıklar Uğur Mersinli ve Peyman Pınar Mersinli'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında anne ve babanın tutukluluğu sürüyor

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında anne ve babanın tutukluluğu sürüyor

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin davada, sanıklar Uğur Mersinli ile Peyman Pınar Mersinli'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

mahkemenin değerlendirmesi:

Mahkeme, 2 Ekim tarihli ara kararında her iki sanığın tutukluluk hallerini ayrı ayrı inceledi. Kararda, isnat edilen suçların niteliği, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin bulunması, tutuklama sebepleri ve öngörülen ceza miktarı gibi unsurların göz önünde bulundurulduğu belirtildi. Mahkeme, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada serbest bırakma için yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle tutukluluğun devamına hükmetti.

önceki kararlar ve avukatın yorumu:

Mahkeme ayrıca önceki ara kararların aynen devamına ve gerekli işlemlerin yapılmasına karar verdi; karar oy birliğiyle verildi. Ailelerin avukatı Özcan Kara kararı değerlendirirken, davanın 4 Eylül'de görülen duruşması ile takip edilen süreç hakkında şu ifadeleri kullandı: 'Okul saldırısı davasının 4 Eylül tarihinde duruşması yapılmıştı ve Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi şüpheli Uğur Mersinli tutukluluk halinin devamına, anne Peyman Pınar Mersinli’nin tahliyesine karar vermişti. Bu karara itirazımız üzerine Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi annenin tekrar tutuklanmasına karar vermişti. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluk değerlendirme kararı verdi. Bu kararında mahkemenin vurguladığı, kuvvetli suç şüphesinin varlığı nedeniyle hem anne, hem de babanın tutukluluk haline oy birliği ile karar verdi. Bu anlamda adaletin tecelli ettiğini düşünüyorum' dedi.

KAHRAMANMARAŞ’TA AYSER ÇALIK ORTAOKULU’NDA 9 ÖĞRENCİ İLE 1 ÖĞRETMENİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 17...

KAHRAMANMARAŞ’TA AYSER ÇALIK ORTAOKULU’NDA 9 ÖĞRENCİ İLE 1 ÖĞRETMENİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 17 KİŞİNİN YARALANDIĞI SALDIRIYA İLİŞKİN DAVADA TUTUKLU SANIKLAR UĞUR MERSİNLİ İLE PEYMAN PINAR MERSİNLİ’NİN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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