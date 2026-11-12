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Samsun'da Erenköy'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada bir ölü, üç yaralı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Erenköy mevkiinde saat 18.00'de meydana gelen kazada 1 kişi öldü, sürücü ve iki yolcu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 19:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da Erenköy'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada bir ölü, üç yaralı

kaza ve olay yeri:

Kaza, saat 18.00 sıralarında Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Erenköy mevkiinde meydana geldi. 34 TF 6529 plakalı otomobili kullanan Ahmet D. (78), sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın yoldan çıktığı bildirildi.

Araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Şahin kazada hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet D. ile yolcular Ayşe Ş. ve Feyzullah Ş. yaralandı.

müdahale ve taşıma:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, bölgeye intikal eden ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve tedaviye alındı.

Kaza sonrası olay yerinde yürütülen çalışmalarda araçta ve çevrede incelemeler yapıldı. Olayla ilgili ulaşan bilgiler doğrultusunda sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralıların hastaneye sevki sağlandı.

SAMSUN’UN 19 MAYIS İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ...

SAMSUN’UN 19 MAYIS İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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