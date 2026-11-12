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Vargas'la devam: Fenerbahçe 2030 vizyonunu güçlendirdi

Fenerbahçe, pasör çaprazı Melissa Vargas ile 3 yıllık uzatma yaparak oyuncuyu 2030'a kadar kadrosunda tuttu; imza töreninde Mustafa Aydın Acun da vardı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 19:38

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Vargas'la devam: Fenerbahçe 2030 vizyonunu güçlendirdi

Vargas ile yeni dönem:

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yıldız pasör çaprazı Melissa Vargas ile sözleşmesini 3 yıl daha uzatarak oyuncuyu 2030 yılına kadar kulübe bağladı. 2018-2019 sezonunda takıma katılan milli voleybolcu için imza töreni Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlendi.

Törende kulübü temsilen Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aydın Acun da yer aldı. Uzatma, hem Vargas'ın sarı-lacivertli formayla sürdürülen istikrarına hem de kulübün orta ve uzun vadeli planlarına verilen önemi gösteriyor.

Kulüp kariyeri ve kazandığı kupalar:

Vargas, Fenerbahçe formasıyla dikkat çeken bir performans sergiledi. 2022-2023 sezonunda Sultanlar Ligi ve Şampiyonlar Kupası şampiyonlukları; 2023-2024 sezonunda yine Sultanlar Ligi ve Kupa Voley zaferleri; 2024 yılında ise bir kez daha Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bu başarılar, oyuncunun kulüp düzeyindeki katkısını ve takım için taşıdığı rekabet değerini ortaya koyuyor.

Milli takımda elde edilen başarılar:

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile de önemli başarıların sahibi olan Melissa Vargas, 2023'te hem FIVB Milletler Ligi hem de 2023 Avrupa Şampiyonasında altın madalya kazandı. Aynı Avrupa Şampiyonası'nda turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilmesi, Vargas'ın uluslararası arenadaki etkinliğini ve oynadığı pozisyona kattığı farkı vurguluyor.

Kulüp ve milli takımdaki kazanımlar ışığında, Vargas'ın 2030'a uzanan sözleşmesi Fenerbahçe için hem sportif devamlılık hem de taraftara yönelik güçlü bir mesaj niteliği taşıyor. Oyuncunun ilerleyen sezonlarda takım içindeki rolü ve performansı, sarı-lacivertli ekibin hedefleri açısından belirleyici olmaya devam edecek.

FENERBAHÇE MEDİCANA KADIN VOLEYBOL TAKIMI, YILDIZ PASÖR ÇAPRAZI MELİSSA VARGAS&#039;IN SÖZLEŞMESİNİ 3...

FENERBAHÇE MEDİCANA KADIN VOLEYBOL TAKIMI, YILDIZ PASÖR ÇAPRAZI MELİSSA VARGAS'IN SÖZLEŞMESİNİ 3 YIL UZATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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