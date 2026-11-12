Beyaz Saray çevresinde saldırı: Logan Circle'da bir kişi hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

ABD'nin başkenti Washington DC'de, Beyaz Saray'a yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Logan Circle bölgesinde silahlı bir saldırı yaşandı. Polis yetkilileri, saldırıda toplam 5 kişinin yaralandığını ve bu kişilerden 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şüphelinin müdahalesi ve yaşamını yitirmesi:

Washington Metropolitan Polis Teşkilatı Geçici Emniyet Müdürü Jeffrey Carroll, saldırganın bir apartman dairesine saklandıktan sonra barikat kurduğunu ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında şüphelinin kendini silahla vurduğunu bildirdi. Yetkililer, şüphelinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini doğrularken kimliğine ilişkin henüz açıklama yapılmadığını belirtti.

Sahadaki durum ve tanık ifadeleri:

Olay yerindeki görgü tanıkları, hayatını kaybeden kişinin bölgedeki bir spor salonunda boynundan vurulduğunu ifade etti; bu bilgi yetkililer tarafından resmi olarak teyit edilmedi. Polis, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alarak bölgeye giriş çıkışları kısıtladı ve halka bölgeden uzak durma çağrısında bulundu.

Yetkililer ayrıca, saldırının gerçekleştiği apartmanın yönetimiyle şüphelinin anlaşmazlık yaşadığı değerlendirmesini paylaştı. Olayın hemen ardından çevredeki okulların kapıları kilitlenirken, bölgede bir spor salonu, kilise, süpermarket ve konutların bulunduğu bildirildi.

Gelişmelerle ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer olayla ilgili daha fazla bilgiyi paylaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

ABD’nin başkenti Washington DC’de Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen ve 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Washington polisi, şüphelinin güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında kendisini silahla vurduğunu ve hayatını kaybettiğini açıkladı.