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Muş'ta ortak operasyonla uyuşturucu hükümlüsü cezaevine teslim edildi

Muş'ta polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 19:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muş'ta ortak operasyonla uyuşturucu hükümlüsü cezaevine teslim edildi

olayın özeti:

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda aranan bir şahıs yakalandı. Şahsın, Muş İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olduğu belirtildi.

soruşturma ve teslim işlemleri:

Açıklamada, yakalamanın ardından gerekli adli işlemler yapıldıktan sonra hakkında hüküm bulunan kişinin resmi prosedürler tamamlanarak cezaevine teslim edildiği ifade edildi. Valilik açıklaması, operasyonun kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyonla yürütüldüğünü vurguladı.

MUŞ’TA HAKKINDA 2 YIL 1 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN VE ARANAN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNİN...

MUŞ’TA HAKKINDA 2 YIL 1 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN VE ARANAN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNİN ORTAK ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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