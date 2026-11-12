Hasköy kışa sıcak asfaltla hazırlanıyor

Hasköy ilçesinde yol çalışmaları hız kazandı

Muş'un Hasköy ilçesinde kış mevsimi öncesinde ulaşımın güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla sıcak asfalt çalışmaları yürütüldü. Belediye ekipleri özellikle merkezde yer alan yolları yenileyerek araç ve yaya trafiğinin aksamaması için yoğun mesai harcıyor.

yapılan çalışmalar ve öncelikler:

Hasköy Belediyesi ekipleri kapsamında Hastane Caddesi'nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. İlçe genelinde bozulan yolların bakım ve onarımları yapılmakta; onarım çalışmaları tamamlanan güzergâhlar yeniden ulaşıma açılıyor. Belediye yetkilileri, hava koşullarının elverişli olması durumunda ilçenin diğer cadde ve sokaklarında da sıcak asfalt ve yol bakım çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.

Çalışmaların önceliği, kış dönemi boyunca meydana gelebilecek ulaşım aksaklıklarını en aza indirmek ve sürüş güvenliğini artırmak olarak açıklandı. Ekipler, mevcut hatlarda düzenleme yapıp bazı yolları çift şeritli hale getirerek trafik akışını iyileştirmeyi hedefliyor.

vatandaş memnuniyeti ve yatırımın boyutu:

Mahalle sakini Sami Ay, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ilçede kapsamlı bir yol seferberliği başlatıldığını belirtti. Ay, "Belediye Başkanımızın öncülüğünde yaklaşık 20 milyon liralık yatırımla ilçemizde yol çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda Hastane Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve diğer caddelerde yol düzenleme ve asfaltlama çalışmaları yürütülüyor" dedi.

Ay ayrıca belediyeye yeni araçlar alındığını ve araç garajının yenilendiğini aktararak, kıştan önce Hastane Caddesi'ndeki çalışmaların tamamlanmasının planlandığını, Cumhuriyet Caddesi'ndeki düzenlemelerin ise önümüzdeki yaz aylarında devam edeceğini ifade etti. Vatandaşlar yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirterek çalışmaları takdir etti.

Belediye çalışmaların program dahilinde sürdüğünü ve hava koşullarına bağlı olarak diğer cadde ve sokaklarda da asfalt ve yol bakım faaliyetlerinin devam edeceğini duyurdu. İlçe yönetimi, yol yatırımlarının kış güvenliğini artıracağı ve ulaşım konforunu iyileştireceği görüşünde.

MUŞ’UN HASKÖY İLÇESİNDE KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE ULAŞIMIN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLMESİ AMACIYLA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.