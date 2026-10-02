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Kahta'da kent meydanında itfaiyecilerden pratik yangın güvenliği eğitimi

Kahta Belediyesi, 30 Eylül-4 Ekim arasında Kent Meydanı'nda düzenlenen İtfaiye Haftası etkinlikleriyle vatandaşları ve çocukları yangın güvenliği konusunda bilgilendiriyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Merve Çelik

Kahta'da kent meydanında itfaiyecilerden pratik yangın güvenliği eğitimi

Kahta Belediyesi kent meydanında itfaiye etkinliği

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta Belediyesi tarafından düzenlenen İtfaiye Haftası etkinlikleri, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Kent Meydanı'nda sürüyor. Etkinlikler, vatandaşların yangın anında doğru davranışları öğrenmesi ve yangınlara karşı alınabilecek önlemler konusunda bilinçlenmesini hedefliyor.

etkinlik içeriği:

Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün kurduğu stantta, yangın anında yapılması gerekenler, kaçınılması gereken davranışlar ve yangına müdahale sürecinde dikkat edilmesi gerekenler detaylı olarak anlatılıyor. İtfaiye ekipleri, yangın söndürme ve kurtarma araçlarını tanıtarak ekipmanların kullanımını gösteriyor ve vatandaşların sorularını yanıtlıyor. Etkinlik alanını ziyaret eden Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi de stantları gezerek hem görevlilerle hem de katılımcılarla bir araya geldi.

çocuklara yönelik çalışmalar:

Etkinliklerde özellikle çocukların erken yaşta yangın ve afet bilinci kazanmasına ağırlık veriliyor. Maket ve görsel materyallerle verilen eğitimlerde çocuklar, itfaiye araçlarını yakından inceleme fırsatı buluyor; görevlilerle fotoğraf çektiriyor. Ayrıca çocuklara dağıtılan oyuncak itfaiye araçları ve balonlar etkinliğe renk katıyor ve öğrenmeyi teşvik ediyor.

İtfaiye ekiplerinin tanıtımı ve yapılan uygulamalı gösterimler, sivil katılımcılarda pratik bilginin pekişmesini sağlıyor. Ziyaretçiler, yangın sırasında zamanında müdahalenin ve doğru davranışın önemini anlaşılır ve uygulanabilir örneklerle öğreniyor.

Mehmet Can Hallaç etkinlikle ilgili olarak, 'İtfaiyecilerimiz, en zor anlarda vatandaşlarımızın yardımına koşuyor. Bu etkinliklerle hem onların çalışmalarını hemşehrilerimize yakından tanıtmak hem de yangınlara karşı bilinç oluşturmak istiyoruz. Özellikle çocuklarımızın küçük yaşta yangın ve afet konusunda bilinçlenmesini çok önemsiyoruz. Çünkü doğru bilgi ve doğru davranış, tehlike anında hayat kurtarır' dedi.

Başkan Hallaç, tüm vatandaşları Kent Meydanı'ndaki standa davet ederek etkinliklerin 4 Ekim Pazar gününe kadar devam ettiğini hatırlattı ve hemşehrilerini çocuklarıyla birlikte bilgi almaya çağırdı.

KAHTA’DA HAYAT KURTARAN BULUŞMA: İTFAİYE EKİPLERİ KENT MEYDANINDA

KAHTA’DA HAYAT KURTARAN BULUŞMA: İTFAİYE EKİPLERİ KENT MEYDANINDA

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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