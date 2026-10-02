Kadıköy Sahrayıcedit'te elektrik panosundan çıkan yangın 14 kişinin tahliyesini gerektirdi

Yangının çıkışı ve ilk müdahale:

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Mümin Deresi Sokak'ta bulunan 8 katlı bir binanın giriş katında başladı. İddialara göre, binanın giriş katındaki elektrik panosundan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binaya yayıldı. Olay sırasında bina yoğun dumanla kaplanırken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar pencerelere çıkarak "İmdat" diye yardım istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken aynı zamanda binada kalanların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Tahliye çalışmaları ve müdahale:

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu toplam 14 kişi binadan tahliye edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü ve bina içinde güvenlik kontrolleri gerçekleştirdi.

Olay yerinde polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekiplerinin çalışması yangının kontrol altına alınmasını sağladı.

Sağlık durumu ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde dumandan etkilendiği belirlenen 5 kişi olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumuyla ilgili olarak yetkililer hastane bildirimine göre bilgi verecek.

Yangın söndürüldü; olayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı ve yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Kadıköy’de 8 katlı binada yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı