Mardin'de kardeşlik türküleri: validen terörsüz sürece destek çağrısı

valinin mesajı:

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecini bu topraklarda barış ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesi açısından tarihi bir fırsat olarak nitelendirdi. Akkoyun, bu fırsata sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek şu çağrıyı yaptı: “Bu fırsata sahip çıkalım, destek verelim. Bu topraklarda artık kardeşlik türküleri söylensin.”

yatırım, istihdam ve refah beklentisi:

Akkoyun, huzur ve güven ortamının tarım, sanayi ve turizm başta olmak üzere birçok sektörün gelişmesinde belirleyici rol oynadığını belirtti. Uzun yıllardır devletin kentte huzur ve güvenin sağlanması için yürüttüğü çalışmaların somut sonuçlar verdiğini kaydeden vali, bu gelişmelerin yatırımların artmasına, istihdamın yükselmesine ve vatandaşların gelir ile refah seviyesinin iyileşmesine zemin hazırlayacağını söyledi.

Kent ekonomisine dair değerlendirmesinde Akkoyun, tarımdan enerjiye, ulaşımdan sağlığa kadar alanlarda kaydedilen ilerlemelerin, sürdürülebilir kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Üretimin artmasının ve istihdam olanaklarının çoğalmasının Mardin'in toplumsal huzuru ile doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

birlik, koordinasyon ve uyarılar:

Akkoyun, sürecin sağlıklı ilerleyişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinin, Devlet Bahçeli ile siyasi partilerin desteklerinin ve ilgili kurumların koordinasyonunun rolünü öne çıkardı. “Gelinen noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Devlet Bahçeli’nin ve siyasi partilerin destekleriyle, kurumlarımızın koordinasyonu ve ilgili bakanlıklarımızın gayretleriyle Terörsüz Türkiye süreci sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Bunu sahada da görüyoruz.” sözleriyle çalışmalardaki ortaklığı aktardı.

Aynı zamanda toplumsal alanda ve sosyal medyada zaman zaman ortaya çıkabilecek spekülatif girişimlere karşı sağduyu ve sükûnetle yaklaşılması çağrısında bulundu. Vali Akkoyun, hangi görevde olursa olsun herkesin barışa ve kardeşliğe sahip çıkmasının önemine işaret ederek, sürecin sahiplenilmesinin gerekliliğini bir kez daha dile getirdi.

Konuşmasını, Mardinin barış ve kardeşlik anlamında dünyanın en özel şehirlerinden biri olduğunu belirterek sürdüren Akkoyun, kentin bu karakterini gelecekte de güçlü şekilde göstereceğine inandığını ve “Mardin’e yakışan da budur” sözleriyle tamamladı.

MARDİN VALİSİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TUNCAY AKKOYUN, KENTTE GÖREV YAPAN BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.