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Vahdettin Köşkü'nde Şile'nin temsilcisi cumhurbaşkanıyla görüştü

Erdoğan, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti; görüşme basına kapalı, toplantıda bazı AK Parti yetkilileri yer aldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Merve Çelik

Vahdettin Köşkü'nde Şile'nin temsilcisi cumhurbaşkanıyla görüştü

Vahdettin Köşkü'nde kabul:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

kabulde kimler vardı:

Kabule, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül de katıldı.

görüşmenin niteliği:

Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Toplantının içeriğine dair detaylı bir açıklama paylaşılmadı.

Resmi temas çerçevesinde gerçekleşen kabulde, belirtilen katılımcıların hazır bulunduğu kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞİLE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SACİT TERZİ&#039;Yİ VAHDETTİN KÖŞKÜ&#039;NDE KABUL...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞİLE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SACİT TERZİ'Yİ VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE KABUL ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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