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Eğitim köprüsü: Tekin ile Kobakhidze ortak fırsatları konuştu

Yusuf Tekin, Tiflis'te Başbakan İrakli Kobakhidze ile görüştü; iki ülke arasında eğitim ve kültür alanında iş birliğinin derinleştirilmesi ele alındı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:48

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Merve Çelik

Eğitim köprüsü: Tekin ile Kobakhidze ortak fırsatları konuştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi ziyaret için bulunduğu Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Başbakan İrakli Kobakhidze ile bir araya geldi. Gürcistan Hükümet İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki eğitim ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi imkanları değerlendirildi.

görüşmede vurgulanan öncelikler:

Açıklamada, Türkiye ile Gürcistan arasındaki mevcut ilişkilere işaret edilerek yakın dostluk ve siyasi-ekonomik düzeyde uzun yıllara dayanan ortaklığın sürdüğü belirtildi. Taraflar, eğitim alanında iş birliğinin ilerletilmesinin önemine dikkat çekti; özellikle iki ülke arasında imzalanan anlaşmaın bu ilişkileri derinleştireceği ve öğrenciler ile eğitim alanında çalışanlar için yeni fırsatlar yaratacağı vurgulandı.

katılımcılar ve mesajlar:

Hükümet İdaresi'nde gerçekleşen görüşmeye Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze, Hükümet İdaresi Başkanı Levan Jorjoliani ve Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı da katıldı. Açıklamada yer alan ifadeye göre Gürcistan tarafı, Türkiye ile yakın ortaklığını sürdürmeye ve karşılıklı fayda sağlayan girişimlerin, gençlik alanı da dahil olmak üzere, hayata geçirilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.

Görüşme, iki ülke arasında eğitim ve kültür ekseninde atılacak somut adımlara zemin hazırlamayı amaçlayan temasların bir parçası olarak kayda geçti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN GÜRCİSTAN BAŞBAKANI KOBAKHİDZE İLE BİR ARAYA GELDİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN GÜRCİSTAN BAŞBAKANI KOBAKHİDZE İLE BİR ARAYA GELDİ

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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