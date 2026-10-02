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Zengin: yenilenme ve saha çalışmasıyla Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olmak istiyoruz

Özlem Zengin, Uşak ziyaretinde AK Parti'nin kendini yenileme ve teşkilat çalışmalarıyla Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olmaya devam edeceğini söyledi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:44

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 16:49

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Zengin: yenilenme ve saha çalışmasıyla Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olmak istiyoruz

Özlem Zengin'in Uşak ziyareti

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında geldiği Uşak il binasında basın mensuplarına partisinin başarısının ardındaki dinamikleri ve meclisin önümüzdeki dönem önceliklerini anlattı. Zengin, partinin sürekli kendini güncellemesi ve saha çalışmalarıyla ilişkilerini güçlendirmesinin başarının temel unsurları olduğunu vurguladı.

parti içi yenilenme ve saha temasları:

Zengin, AK Parti'nin başarısının ardında teşkilatlar arasındaki iş birliği, eksiklerin değerlendirilmesi ve düzenli iç muhasebe süreçlerinin bulunduğunu belirtti. Her ziyaretin hem yerel ihtiyaçları hem de parti modellemelerini şekillendirdiğini söyleyen Zengin, bu süreçlerin sonuç odaklı geri dönüşler sağladığını ifade etti. Ziyaretlerde sadece politika tartışılmadığını, aynı zamanda hakiki dostlukların ve daha verimli çalışma ortamlarının oluşturulduğunu da aktardı.

Parti içinde yürütülen değerlendirmelerin; ilgili şehirlerin taleplerine, teşkilatların gözlemlerine ve genel siyasi yönetim modeline ilişkin 'ne yapabiliriz' sorusuna cevap aramak üzerine kurulu olduğunu belirten Zengin, bu yaklaşımın AK Parti'nin kendini sürekli güncellemesine hizmet ettiğini kaydetti.

meclisin gündemi ve hukuk reformları:

Zengin, yeni yasama döneminde yeni anayasa, yargı reformları ve Terörsüz Türkiye sürecinin öncelikler arasında olduğunu söyledi. Bir yılı aşkın bir süre sonunda muhtemel bir genel seçime işaret eden Zengin, parlamentonun bu dönemi önemli yasaları çıkarma bakımından kritik bulduğunu belirtti.

Ayrıca, Meclis gündeminde farklı yargı paketlerinin bulunduğunu ve AK Parti'nin şu anda 13. yargı paketi üzerinde çalıştığını aktaran Zengin, diğer çözüm odaklı mevzuat hazırlıklarının da sürdüğünü ifade etti. Tüm bu düzenlemelerin, vatandaşların gündemleriyle uyumlu şekilde ele alınacağını ve Meclis'in ülkedeki sorunları çözme yönündeki rolünün sürdürüleceğini vurguladı.

Zengin, sonuç olarak partinin hem sahada hem yasama süreçlerinde yoğun bir siyasi döneme girdiğini, sorunları dinlemeye devam ederek Türkiye'nin geleceğinde AK Parti olarak söz sahibi olmaya devam etmek istediklerini söyledi.

Programda, Zengin'e eşlik edenler arasında AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile İl Başkanı Himmet Yaşar da yer aldı.

TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI KAPSAMINDA UŞAK&#039;A GELEN AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZLEM ZENGİN...

TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI KAPSAMINDA UŞAK'A GELEN AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZLEM ZENGİN, PARTİSİNİN İL BİNASINDA BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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