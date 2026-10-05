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Kaldırım kullanılamaz hale geldi: İzmit'te esnaf ve yayalar rahatsız

İzmit Bağdat Caddesi'ndeki çöp konteyneri çevresine bırakılan ev eşyaları kaldırıma taştı; esnaf ve yayalar yaklaşık iki yıldır mağdur.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Kaldırım kullanılamaz hale geldi: İzmit'te esnaf ve yayalar rahatsız

Bağdat Caddesi'nde kaldırım işgal ediliyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki çöp konteyneri çevresine bırakılan kullanılmış ev eşyaları ve çeşitli atıklar, kaldırıma taşarak yaya geçişini güçleştiriyor. Alanın zamanla açık hava çöplüğüne dönüştüğü, sokak estetiğinin zarar gördüğü ve çevre kirliliğinin arttığı gözlemleniyor.

Esnafın şikayetleri:

Bölgede esnaflık yapan Musa Aslanbaba, sorunun yaklaşık iki yıldır sürdüğünü belirtiyor. Aslanbaba, atıkların her birkaç günde bir yine aynı şekilde biriktiğini, yukarıdan malzeme atıldığını ve bunun işyerlerine de zarar verdiğini söylüyor. Polis çağrıldığını, kimi zaman aracın üzerine bardak atıldığını ve komşusunun aracının ön camının kırıldığını aktararak yetkililerden çözüm beklediklerini vurguladı.

Belediye müdahalesi ve tekrar eden problem:

İzmit Belediyesi ekiplerinin çağrı üzerine bölgeye gelip temizlik yaptığı, ancak kısa süre sonra atıkların yeniden biriktiği ifade ediliyor. Aslanbaba, belediyenin temizleme çalışmalarına rağmen idari yaptırımın yetersiz kaldığını, bina sahiplerine ceza uygulanacağı yönündeki sözlerin genelde uygulanmadığını söyledi.

Esnaf ayrıca atıkları genellikle binada yaşayanların getirdiğini, bu kişilerin yaklaşık on günde bir benzer çöpleri çıkardığını belirtiyor. Konunun yaşamsal boyuta ulaştığını söyleyen bölge sakinleri, özellikle yaya güvenliği ve işyerlerinin sağlığı açısından kalıcı önlemler alınmasını talep ediyor.

Bu tür belediye müdahalelerinin sürdürülebilir olması için düzenli denetimler, sorumlulara yaptırım uygulanması ve vatandaş bilgilendirme çalışmaları gerektiği uzmanlar tarafından da sıkça vurgulanıyor. Bölge halkı, yetkililerin uyarılarını ve temizlik seferberliğini kalıcı çözümlerle desteklemesini bekliyor.

KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE ÇÖP KONTEYNERİ ÇEVRESİNDE BİRİKEN ATIK VE KULLANILMIŞ EV EŞYALARI...

KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE ÇÖP KONTEYNERİ ÇEVRESİNDE BİRİKEN ATIK VE KULLANILMIŞ EV EŞYALARI KALDIRIMA TAŞTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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