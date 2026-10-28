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Kaldırım taşıyla cam kırıp bankada aradı, eli boş döndü

İskenderun'da 26 Ekim'de telefoncu dükkânından laptop ve cep telefonu çalan M.S., bankanın camını kırıp aradı; kameraya yansıdı ve kısa sürede tutuklandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:04

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kaldırım taşıyla cam kırıp bankada aradı, eli boş döndü

Kaldırım taşıyla cam kıran şüphelinin bankada eli boş kalma anları kamerada

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen olay, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle netleşti. Şüpheli, önce bir telefoncu dükkânına girip elektronik cihazlar çaldıktan sonra bir kamu bankasının camını kaldırım taşıyla kırarak içeride arama yaptı; ancak bankadan herhangi bir eşya çıkaramadı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde, 26 Ekim tarihinde yaşandı. Şüpheli M.S., Cumhuriyet Mahallesi Büyük Çarşısı İş Hanı’ndaki telefoncu dükkânının camını taşla kırarak iş yerinden laptop ve cep telefonu çaldı. Ardından Fener Caddesi üzerindeki kamu bankasına yönelen şahıs, bankanın camını kaldırım taşıyla kırdı ve içeride arama yapmaya başladı. Güvenlik kamerası görüntüleri, şahsın dükkan ve bankadaki hareketlerini anbean kaydetti.

Görüntülerde, şüphelinin yüzünü üzerindeki tişörtle kapatmaya çalışması da yer aldı. Banka içindeki aramanın sonucunda çalacak herhangi bir eşya bulunamadığı ve şahsın bankadan eli boş ayrıldığı görüldü.

Gözaltı ve yasal süreç:

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri kısa sürede çalışma başlattı ve şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemede şahsın 2 suç kaydı olduğu tespit edildi. Hapis cezasıyla arandığı belirlenen M.S., gözaltına alındı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olayın görüntüleri, hem iş yeri hem de banka kameralarından elde edilen kayıtlarla dosyaya eklendi. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için güvenlik önlemlerinin ve kamera kayıtlarının önemine dikkat çekti.

ŞAHSIN KAMU BANKASININ CAMINI KALDIRIM TAŞIYLA KIRARAK BANKADA ARAMA YAPTIĞI VE ELİNİN BOŞ DÖNDÜĞÜ...

ŞAHSIN KAMU BANKASININ CAMINI KALDIRIM TAŞIYLA KIRARAK BANKADA ARAMA YAPTIĞI VE ELİNİN BOŞ DÖNDÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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