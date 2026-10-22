Kaldırım taşıyla milyonluk ihracat vurgunu: 10 sanık için hapis talebi

Dava özeti:

İddianamede, Tekirdağ merkezli şirketin Çin'e toplam 36 milyon dolar değerindeki saf bakır sevkiyatında, konteynerlere bakır yerine kaldırım taşı konulduğu ve bunun sonucunda ihracat bedelinin %90'ına karşılık gelen 32 milyon 400 bin dolar tutarında haksız menfaat sağlandığı ileri sürülüyor. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada esasa ilişkin mütalaa açıklandı; savcılık bazı sanıklar hakkında hapis cezası talep ederken, örgüt ve evrak sahteciliği yönünden beraat istedi.

Savcılığın iddiaları:

Soruşturma ve iddianamede, şirketin Çin'in Lianyungang kentine yaptığı 8 ayrı sevkiyatta toplam 326 konteyner gönderildiği ve alıcı firma Mercuria'ya gönderilen konteynerlerde bakır külçeler yerine kaldırım taşı bulunduğu belirtiliyor. Mütalaada, sanıkların sözleşme kapsamındaki bakırların konteynerlerde kaldırım taşlarıyla değiştirildiği ve 32 milyon 400 bin dolar tahsil edilmesiyle haksız menfaat elde ettikleri dosya kapsamındaki delillerle sabit olduğu vurgulandı.

Savcılık, eylemlerin örgüt faaliyeti kapsamında emir-komuta zinciri ve süreklilik unsurlarını taşımadığı kanaatine vararak, sanıkların "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma" ve "örgüte yardım etme" suçlarından beraat etmesini talep etti. Ayrıca, sahte olduğu iddia edilen belgelerin aslının ele geçirilememesi gerekçesiyle "özel belgede sahtecilik" suçundan da beraat istendi.

Sanıklar, savunmalar ve mahkeme süreci:

Mütalaada özellikle tutuksuz sanıklar Hasan Kayacıköse, Sinan Çokyiğit, Başak Yeşilbaş, Bora İbiş, Çağrı Koçoğlu, Muammer Karaman, Orhan Mollaoğlu, Ramazan Öner, Tayfun Gıcır ve Vedat Ulusoy'un fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek şirket yöneticilerini dolandırdıkları iddia edildi. Bu 10 sanık hakkında savcı, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Öte yandan mütalaada, Kartal Saltan, Dursun Çokyiğit, Soner Çokyiğit, Saime Çokyiğit, Ferhat Ulusoy, Sedat Uzun ve Ufuk Çatalbaş hakkında suçun işlendiğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat talepleri yer aldı. Bazı sanıklar hakkında ise sadece evrak sahteciliği suçundan beraat talebi getirildi.

Tutuksuz sanık Çağrı Koçoğlu, duruşmada suçlamaları reddederek beraatini istedi. Sanık avukatları, davada dinlenmemiş tanıklar bulunduğunu belirterek bu kişilerin çağrılmasını talep etti; ayrıca malzemelerin deniz taşımacılığı sırasında görev yapan kişilerce veya müştekilerce değiştirilmiş olabileceği savunuldu. Müşteki avukatları ise Çin'de bir soruşturma yürütülmediğini, dosyada yalnızca bakır yerine kaldırım taşı gönderildiğine dair noter raporu bulunduğunu belirtti ve dinlenmemiş tanıklar için zorla getirme talep etti.

Mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları ve eksik hususları gidermek üzere süre vererek davayı erteledi. Heyet ayrıca Çin makamlarından gelecek adli istinabe yazısının sonucunu bekleme kararı aldı.

İddianamedeki cezai talepler ve sürecin durumu:

İddianamede, örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen Hasan Kayacıköse ile Soner Çokyiğit için daha önce "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme özel belgede sahtecilik" suçlarından 33 yıl 3 aya kadar hapis talep edilmişti. Diğer sanıklar için farklı kombine suçlamalar nedeniyle ayrı ayrı 29 yıl 3 aya kadar hapis istemleri yer almıştı. Ancak mütalaada bu kapsamlı taleplerin bir kısmı daraltıldı; örgüt ve evrak sahteciliği iddiaları yönünden beraat istenmesi dikkat çekti.

Müşteki avukatı Müşerref Gözde Zihir, mahkemenin Çin'den gelecek yanıtı beklediğini, davanın 2021'de başladığını ve çok sayıda tanığın dinlenmesi nedeniyle soruşturma ve kovuşturmanın uzun sürdüğünü belirtti. Zihir, iddia makamının esas hakkındaki mütalaasını beklenmedik bulduklarını, bazı sanıklar hakkında hem mahkumiyet hem beraat yönünde karışık değerlendirmelerin yer aldığını söyledi ve tanıkların dinlenmesinin tamamlanacağını vurguladı.

Dosya kapsamındaki taleplerin değerlendirilmesi, uluslararası yazışmaların sonucu ve eksik tanık beyanlarının alınması sonrası mahkemenin karar aşamasına geçeceği belirtiliyor. Yargılama devam ediyor ve taraflara savunma hazırlamaları için verilen süreyle süreç ilerleyecek.

36 milyon dolarlık kaldırım taşı dolandırıcılığı davasında mütalaa: 10 sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talebi