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Sanayi sitesinde oto LPG tamirhanesinde patlama: 2 kişi yaralandı

Edirne Sanayi Sitesi'ndeki oto LPG tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama ve yangın çıktı; 2 kişi yaralandı, ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sanayi sitesinde oto LPG tamirhanesinde patlama: 2 kişi yaralandı

Sanayi sitesindeki olay

Edirne'de Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto LPG tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktığı ve çevredekilerin ihbarı üzerine müdahale için ekiplerin sevk edildiği bildirildi.

Müdahale ve yaralılar:

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri iş yerindeki yangını söndürdü.

Polis incelemesi:

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Patlamanın nedeni henüz tespit edilmedi; olay yerinde soruşturma ve gerekli kontrollerin sürdüğü aktarıldı.

LPG tamirhanesinde patlama: 2 yaralı

LPG tamirhanesinde patlama: 2 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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