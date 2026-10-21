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Kaymakam Kandemir'den YKS öncesi motivasyon buluşması

Kaymakam Cezmi Kandemir, Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 12. sınıf öğrencileriyle buluştu; YKS hazırlığında motivasyon, hedef odaklı öneriler verdi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 19:16

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kaymakam Kandemir'den YKS öncesi motivasyon buluşması

Kaymakam Kandemir'in öğrencilerle buluşması

Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlığındaki 12. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Toplantı, Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programın içeriği:

Yönetici ve öğretmenlerin katıldığı toplantıda Kandemir, öğrencilerle sohbet ederek sınav hazırlık sürecine dair görüş ve düşüncelerini aldı. Öğrencilerin soruları dinlendi ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Vurgulanan noktalar:

Kaymakam Kandemir, öğrencilerin gelecek hedefleri doğrultusunda azimle çalışmalarının önemine dikkat çekti. Kandemir, sınav hazırlığı boyunca motivasyonu korumanın ve hedef odaklı çalışmanın başarı için belirleyici olduğunu vurguladı. Program, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

KAYMAKAM KANDEMİR’DEN ÜNİVERSİTE ADAYLARINA MOTİVASYON DESTEĞİ TÜRKELİ KAYMAKAMI CEZMİ KANDEMİR...

KAYMAKAM KANDEMİR’DEN ÜNİVERSİTE ADAYLARINA MOTİVASYON DESTEĞİ TÜRKELİ KAYMAKAMI CEZMİ KANDEMİR, YKS SINAVINA HAZIRLANAN 12. SINIF ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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