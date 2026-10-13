Kaman'da 35. ceviz festivali esnaf ve üreticiyi canlandırdı

Kaman'da 35. ceviz festivali yoğun ilgi gördü

Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen 35. Kaman Ceviz Festivali, konserler ve çeşitli etkinliklerle kent merkezinde yoğun bir hareketlilik yarattı. Etkinlikler boyunca Ankara, Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Aksaray başta olmak üzere çevre illerden büyük katılım sağlandı. Festival alanında oluşan kalabalık ve ziyaretçi trafiği, ilçenin tanıtımına önemli katkı sundu.

katılımın ölçeği ve etkinlikler:

Festival organizatörlerinin verdiği bilgiye göre alana gelenlerin sayısı yaklaşık 200 bin kişi olarak kaydedildi. Konserler, sergiler ve halka açık etkinlikler festival süresince devam etti; ziyaretçiler hem kültürel programlara ilgi gösterdi hem de Kaman'ın ceviz üretimi ve yöresel değerleri hakkında bilgi edindi.

ekonomik yansımalar ve belediye mesajı:

Emre Demirci yönetimindeki Kaman Belediyesi, festivalin ilçenin tanıtımına, ekonomisine ve sosyal yaşamına olumlu katkılar sağladığını belirtti. Belediye başkanı, üreticinin ve esnafın yanında olmaya devam edeceklerini vurgularken, düzenlenen organizasyonların Kaman'ın kültürel değerlerini ve ceviz üretimindeki yerini daha geniş kitlelere duyurmaya yardımcı olduğunu ifade etti. Esnaf da festival alanındaki yoğunluğun ticari faaliyetlere olumlu şekilde yansıdığını aktardı.

KIRŞEHİR'İN KAMAN İLÇESİNDE DÜZENLENEN 35. KAMAN CEVİZ FESTİVALİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KONSERLER, ANKARA, KAYSERİ, NEVŞEHİR, NİĞDE VE AKSARAY BAŞTA OLMAK ÜZERE ÇEVRE İLLERDEN GELEN YAKLAŞIK 200 BİN KİŞİNİN KATILIMIYLA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.