Körfez'de kadınlar mum atölyesinde el becerisini ve sosyal bağlarını güçlendiriyor

etkinlik detayları:

Körfez Belediyesi tarafından 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü bünyesinde düzenlenen Kadınlara Özel Mum Yapım Atölyesi, kontenjanla sınırlı katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılara malzeme ve teknikler tanıtıldı, güvenli çalışma pratikleri üzerinde duruldu.

atölyede neler yapıldı:

Kadınlar kendi zevklerine uygun modeller tasarlayıp kendi tasarımlarını hazırladı. Sıcak mum dökümü, kalıp kullanımı ve süsleme gibi uygulamalarla el becerileri sergilendi ve geliştirildi.

katılımcı kazanımları:

Etkinlik, katılımcılara yeni bir el sanatı deneyimi sunarken günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşma ve keyifli vakit geçirme fırsatı verdi. Bir araya gelme, deneyim paylaşma ve sosyal bağları kuvvetlendirme atölyenin ön plana çıkan katkıları arasında yer aldı.

Kontenjanla sınırlı düzenlenen bu tür atölyelerin, yerel düzeyde el becerilerini teşvik etme ve toplumsal dayanışmayı artırma açısından önem taşıdığı görüldü.

KÖRFEZ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN MUM YAPIM ATÖLYESİNDE KADINLAR, KENDİ TASARIMLARINI HAZIRLAYARAK EL BECERİLERİNİ GELİŞTİRME VE SOSYALLEŞME İMKANI BULDU.