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Çatıdaki güvensiz çalışma mahallede endişe yarattı

Yozgat'ta Karatepe Mahallesi'nde metrelerce yükseklikte baret ve emniyet kemeri olmadan çalışan işçilerin cep telefonu görüntüleri mahalleyi korkuttu.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çatıdaki güvensiz çalışma mahallede endişe yarattı

Çatıdaki güvensiz çalışma mahallede endişe yarattı

Yozgat kent merkezinde, Karatepe Mahallesi'nde bir binanın çatısında yürütülen inşaat ve bakım çalışmaları sırasında işçilerin herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalıştığı görüntüler mahallede tedirginlik yarattı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çalışma koşulları:

Görüntülerde, çok katlı binanın çatı kısmında çalışanların baret, emniyet kemeri veya yaşam halatı gibi temel kişisel koruyucu ekipmanları kullanmadığı dikkat çekiyor. Metrelerce yükseklikte uç noktalarda yalpalayarak ilerleyen işçilerin bulunduğu alanda hiçbir güvenlik filesi ya da korkuluk görünmüyor; bu durum muhtemel bir kazaya davetiye çıkarıyor.

Mahalle sakinlerinin tepkisi:

Duruma tanık olan mahalle sakinleri yaşanan ihmali kayda alarak tepkilerini dile getirdi. Cep telefonu görüntüleri mahallede paylaşılarak endişeyi artırdı; kent sakinleri, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanmamasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Görüntüler, yerel denetimlerin ve işveren sorumluluğunun önemini bir kez daha ortaya koydu. Olayla ilgili yetkililerin ve ilgili kurumların inceleme yapması gerektiği belirtiliyor.

YOZGAT’IN MERKEZ KARATEPE MAHALLESİ’NDE BİR BİNANIN ÇATISINDA HERHANGİ BİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN...

YOZGAT’IN MERKEZ KARATEPE MAHALLESİ’NDE BİR BİNANIN ÇATISINDA HERHANGİ BİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN ÇALIŞAN İŞÇİLER, YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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