Savunma sanayi tesisinde makineye kaptırılan işçi hayatını kaybetti

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren ARCA Savunma Sanayi tesisinde meydana gelen iş kazasında bir işçi ağır yaralandı ve yaşamını kaybetti.

Olayın gelişimi:

Kaza, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşti. İddialara göre işçi makineye kolunu kaptırdı; olayda ağır yaralanan işçinin kimliği Yunus Emre Tarlabaz olarak açıklandı.

İlk müdahale ve sağlık süreci:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tarlabaz, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin araştırmayı sürdürüyor.

YUNUS EMRE TARLABAZ