kaza ve ilk müdahale:

Aydın’ın Söke ilçesi Argavlı Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle birden fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çaplı hasar oluşurken, bir sürücü araç içinde sıkıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, öncelikle yolda güvenlik önlemleri alarak kurtarma çalışmalarına başladı.

itfaiyenin kurtarma çalışması:

İtfaiye ekipleri kontrollü bir şekilde müdahale ederek sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Kurtarılan sürücü, olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi ve ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında araçlarda oluşan hasar, güvenlik nedeniyle ekiplerin yoğun çalışmasını gerektirdi.

Kazaya ilişkin görgü tanıklarının ifadeleri alındı, bölgedeki trafik ekipleri olay yerinde düzenlemeler yaptı. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı; kazaya karışan araçlar çekicilerle kaldırıldı ve yol kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.