Türk ve Suudi genelkurmay başkanları telefon görüşmesinde bölgesel konuları ele aldı

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi mevkidaşı Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefonda görüşerek ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.