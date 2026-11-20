Genelkurmay başkanları arasında telefon trafiği
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin gündemi:
Taraflar, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler çerçevesinde bölgesel konuları ele aldı ve karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.
Görüşmeye ilişkin kaynak metinde yer alan bilgiler, telefon görüşmesinin bu iki ana başlık etrafında gerçekleştiğini göstermektedir.
GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, SUUDİ ARABİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI FAYYADH BİN HAMED AL-RUWAİLİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ.
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