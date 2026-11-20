Kaza ve ilk müdahale:

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi yakınlarında, Hamitabat köyü mevkisinde seyir halindeki akaryakıt yüklü tanker, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi ve alev aldı. Kazada sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı ve olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılmasının ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ile AFAD sevk edildi. Alevlerin yol kenarındaki ağaçlık alana sıçraması nedeniyle çevre illerden de takviye itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi ve söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın söndürme ve trafik etkisi:

İtfaiye ve diğer müdahale ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tanker kullanılamaz hale gelirken, olay esnasında yaşanan söndürme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolunu Edirne istikametine yönelik güzergâh yaklaşık 3 saat boyunca ulaşıma kapatıldı.

Söndürme ve temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yetkililer yolun güvenli olarak açıldığını bildirdi. Kazanın oluş şekli ve nedenine ilişkin soruşturmanın jandarma tarafından sürdüğü, yaralı sürücünün hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

LÜLEBURGAZ’DA TANKER YANGINI AVRUPA OTOYOLU’NU TRAFİĞE KAPATTI