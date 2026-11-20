olayın gelişimi:

İstanbul Pendik'te saat 15.45 civarında yaşanan olayda, iddialara göre boşanma aşamasında bulunan K.A. (52), eşine dair konuşmak üzere baldızı M.A. (41)'nın çalıştığı dükkana gitti.

Tartışma kısa sürede büyüdü; M.A. durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu esnada K.A. silahını çekerek baldızına ateş etti. Ağır yaralanan M.A., olay yerinde yaşamını yitirdi.

polis müdahalesi ve çatışma:

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde bulunan şüpheliye silahını bırakmasına dair uyarılarda bulundu; uyarılar dikkate alınmadı ve şüpheli ekiplere ateş açtı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle şüpheli etkisiz hale getirildi. Şüpheli ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak burada hayatını kaybetti.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Olay sonrası ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı, olay yerinde inceleme başlatıldı. Cumhuriyet savcılığı ve ilgili birimler olayın seyrine ilişkin delil toplama ve tanık beyanlarını kaydetme çalışmalarına devam ediyor.

Resmi makamlar tarafından yapılacak adli ve kriminal incelemenin ardından olayın ayrıntıları ve sorumluluk tespit edilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PENDİK'TE BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU İDDİA EDİLEN EŞİYLE İLGİLİ KONUŞMAK İÇİN BALDIZININ DÜKKANA GELEN ŞAHIS, POLİSİ ARAYAN BALDIZINI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ. POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLEN SALDIRGAN, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.