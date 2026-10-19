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Kameraya yansıyan anlar: Amasya'da minibüs dereye uçtu

Amasya’da, Fatih A. yönetimindeki 05 RE 594 plakalı minibüsün kontrolden çıkarıp dereye uçtuğu anlar güvenlik kamerasında kaydedildi; 9 yaralı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kameraya yansıyan anlar: Amasya'da minibüs dereye uçtu

Kameraya yansıyan anlar: minibüsün dereye uçtuğu o an

Amasya Helvacı Mahallesi Çağlayan Köprüsü yakınlarında seyir halindeyken kontrolden çıkan minibüsün takla atıp dereye uçtuğu anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda, araçta bulunan 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza ve müdahale:

Kazada sürücü Fatih A. idaresindeki 05 RE 594 plakalı minibüs kontrolden çıkarak takla atıp dereye düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, acil sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü ve soruşturma:

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, minibüsün bir anda kontrolden çıktığı ve kısa sürede takla atarak dereye düştüğü anlar saniye saniye görülüyor. Olayla ilgili olarak, polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve görüntüler soruşturmanın önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Amasya’da minibüsün dereye uçtuğu kaza kamerada

Amasya’da minibüsün dereye uçtuğu kaza kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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