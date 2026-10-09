Kamu görevliliğinde uygulama odaklı eğitim: MUSKİ'de iki günlük mevzuat programı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü personeline yönelik olarak düzenlenen iki günlük eğitim programı tamamlandı. Programın ana gündemi, kamu personelinin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu oldu.

Eğitimin ilk günü: temel mevzuat anlatıldı

Programın birinci gününde, Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) Başkanı Halil Memiş tarafından katılımcılara mevzuatın genel çerçevesi ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. Eğitimde MUSKİ, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve belediye iştiraklerinde görev yapan personele yönelik kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

İkinci gün: soru-cevap ve uygulama odaklı çözüm önerileri

Eğitimin ikinci gününde ise MUSKİ ile Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi başkanlıklarında görevli personele yönelik bir soru-cevap oturumu gerçekleştirildi. Oturumda mevzuatın uygulanması sırasında karşılaşılan somut sorunlar gündeme getirildi ve olası çözüm önerileri tartışıldı. Katılımcıların sorularına verilen yanıtlarla mevzuatın günlük çalışmalara aktarımı amaçlandı.

Program, katılımcıların mevzuat bilgilerini pekiştirmeyi ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesine katkı sağlamayı hedefleyerek sonlandırıldı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU KAPSAMINDA İKİ GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.