Kamu spor oyunları Denizli'de dört branşta başlıyor

Kamu Spor Oyunları dördüncü kez Denizli'de düzenleniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Kamu Spor Oyunları, 'Gelin Sporda Buluşalım' sloganı ile bu yıl Denizli'de düzenlenmek üzere katılıma açıldı. Organizasyon, kamu çalışanlarını spor aracılığıyla bir araya getirmeyi ve kurumlar arası ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

Etkinlikte yer alacak branşlar arasında basketbol, voleybol, masa tenisi ve futsal bulunuyor. Müsabakalar kamu personeline özel olarak planlandı ve kurum takımları halinde yarışma imkânı sağlanacak.

Katılım, branşlar ve başvuru süreci:

Müsabakalara katılmak isteyen ekipler başvurularını 01 Ekim 2026 tarihine kadar ilgili Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüklerine yapabilecek. Turnuva dört branşta gerçekleştirilecek; illerini şampiyon tamamlayan takımlar ise bir sonraki safha olan Bölge Şampiyonasına katılma hakkı elde edecek.

Amaç ve beklentiler:

Proje ile kamuda görev yapan personelin sporla iç içe olmasının sağlanması, toplu etkinliklerde birlik ve beraberlik duygusunun pekiştirilmesi amaçlanıyor. Organizasyon, kurumlar arası işbirliğini artırma, çalışanların bedensel ve ruhsal sağlığını destekleme ve kalıcı bir spor alışkanlığı kazandırma hedeflerine odaklanıyor.

Katılımcılar için turnuva, hem rekabet hem de kurumsal ağ kurma fırsatı sunuyor; kurum içinde ve kurumlar arasında dayanışma ile sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaşması bekleniyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KOORDİNESİNDE KAMU ÇALIŞANLARINI BULUŞTURAN KAMU SPOR OYUNLARI DÖRDÜNCÜ KEZ DÜZENLENECEK. ‘GELİN SPORDA BULUŞALIM’ SLOGANIYLA DENİZLİ'DE DÖRT BRANŞTA YAPILACAK ORGANİZASYON İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI.