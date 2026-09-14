Çorum FK, Alanyaspor maçı öncesi iki gruba ayrılarak hazırlandı

Hazırlıklar ve görev dağılımı

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlara başladı. Kırmızı-siyahlı ekip, ligde Samsunspor karşısında elde ettiği 5-1 galibiyetin ardından programı oyuncuların maçta aldığı süreye göre şekillendirdi.

İki grup uygulaması:

Teknik ekip, sahadaki yükü dengelemek amacıyla kadroyu ikiye böldü. Uzun süre forma giyen futbolcular saha üzerinde hafif tempolu bir rejenerasyon çalışması yaparken, diğer grup tam saha antrenmanına çıktı. Bu ayrım, oyuncuların toparlanmasını hızlandırmayı ve sakatlık riskini azaltmayı hedefliyor.

Antrenman içeriği:

Saha çalışması ısınma hareketleriyle başladı ve pas organizasyonlarına odaklanan bölümlerde sürdü. Programda pas çalışmaları, dar alanda oyun uygulamaları ve kaleli oyun organizasyonları yer aldı. Günün antrenmanı, oyuncuların yüksek tempoda gerçekleştirdiği sprint çalışmaları ile tamamlandı.

Teknik heyet, antrenmanın yoğunluğunu ve oyuncu dağılımını Alanyaspor maçına göre ayarlamaya devam edecek. Kulüp, saha içi performansı korurken oyuncuların dinlenmesine de öncelik veriyor.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA SAHASINDA CORENDON ALANYASPOR’U KONUK EDECEK OLAN ÇORUM FK, HAZIRLIKLARINA KULÜP TESİSLERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA BAŞLADI.