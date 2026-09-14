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Kazım Karabekir'de hedef üç puan, Erzurumspor hazırlıklarını yoğunlaştırdı

Trendyol Süper Lig 6. haftasında 20 Eylül'de Kazım Karabekir'de Samsunspor'u ağırlayacak Erzurumspor FK, Serkan Özbalta yönetiminde hazırlıklara başladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 20:12

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kazım Karabekir'de hedef üç puan, Erzurumspor hazırlıklarını yoğunlaştırdı

Hazırlıklar başladı:

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü saat 17.00’de Kazım Karabekir Stadyumu’nda Samsunspor’u konuk edecek olan Erzurumspor FK, maç hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenman ısınma çalışmalarıyla açıldı ve takım, planlı bir program çerçevesinde sürdürülen çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Antrenmanın içeriği:

Çalışmada futbolcular, ilk etapta ısınma ve mobilite hareketleriyle hazırlandı. Antrenmanın devamında oyuncular kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi; takımın saha içi düzenine yönelik uygulamalı bölümler dikkat çekti. Teknik ekibin yönlendirmeleri doğrultusunda tempo kontrollü bir program izlendi ve oyuncuların maç ritmini yakalaması hedeflendi.

Kadro durumu ve program:

“Dadaşlar” hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek ve çalışmalar 19 Eylül Cumartesi gününe kadar devam edecek. Maç öncesinde kulüpten verilen bilgiye göre sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor, teknik heyet tam kadro ile hazırlanıyor.

ERZURUMSPOR FK, SAMSUNSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI. ORHAN OVACIKLI

ERZURUMSPOR FK, SAMSUNSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI. ORHAN OVACIKLI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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