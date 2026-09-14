Finansal istikrarı öne çıkaran toplantı: komite makro görünümü ve piyasa gelişmelerini değerlendirdi

Finansal İstikrar Komitesi toplandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün bir araya gelen Finansal İstikrar Komitesi ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.

Gündemdeki değerlendirmeler:

Açıklamada, toplantıda dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümü ile finansal piyasalardaki güncel gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığı belirtildi. Komite, söz konusu konuları tüm boyutlarıyla değerlendirerek değerlendirme çıktılarını paylaştı.

Komitenin yaklaşımı ve önemi:

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında, Komitenin sürdürülebilir büyümenin önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması amacıyla bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK’İN BAŞKANLIĞINDA BUGÜN, FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.