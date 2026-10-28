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Kamyonetler Ilgaz geçidinde çarpıştı: 9 yaralı, bazıları sıkıştı

Kastamonu Ilgaz Dağı geçidinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı; sıkışanlar itfaiye tarafından kurtarıldı ve yol tekrar açıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 22:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kamyonetler Ilgaz geçidinde çarpıştı: 9 yaralı, bazıları sıkıştı

Kamyonetler Ilgaz geçidinde çarpıştı: 9 yaralı, bazıları sıkıştı

Kastamonu'nun Ilgaz Dağı geçidinde, Kırık Barajı yapım şantiyesinin girişinde meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Olay, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı müteahhit firmaya ait yol boyama ekiplerini taşıyan bir kamyonet ile karşı yönden gelen diğer bir kamyonetin çarpışması sonucu gerçekleşti.

kaza ve yaralılar:

Edinilen bilgiye göre, yol boyama işçilerini taşıyan, M.Ö. yönetimindeki 21 BG 474 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen İ.V. idaresindeki 06 DD 8180 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrularak istinat duvarına çarptı, bir kamyonet devrildi. Kazada devrilen kamyonetin sürücüsü M.Ö., kamyonette bulunan işçiler E.V., R.V., S.Y., Ş.C. ve S.H. ile diğer kamyonetin sürücüsü İ.V. ile araçtaki M.Ç. ve N.K. yaralandı. Bazı yaralılar araç içinde sıkıştı.

müdahale ve yol durumunun değerlendirilmesi:

Kazanın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonunda bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları araçlardan çıkararak hayati müdahaleye yardımcı oldu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, tedavi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Ulaşım, kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanırken, araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından Kastamonu-Ankara kara yolu tekrar trafiğe açıldı.

KASTAMONU’DA İKİ KAMYONETİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 9 KİŞİ...

KASTAMONU’DA İKİ KAMYONETİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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