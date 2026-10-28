Şanlıurfa'da Karaali Mahallesi'nde aniden bastıran sağanak yaşamı aksattı

Şanlıurfa'da Karaali Mahallesi su baskınlarıyla sarsıldı

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali Mahallesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede artan yağış, mahallede su birikintilerine ve taşkınlara neden oldu.

etki alanı ve görülen zararlar:

Taşkın nedeniyle mahallede bulunan bir termal otelin bahçesi ile bir akaryakıt istasyonunun bahçesi sular altında kaldı. Yağış sonrası yollarda biriken sular, trafikte aksamalara yol açtı ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

belediye müdahalesi ve alınan önlemler:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, su birikintilerinin bulunduğu alanlarda tahliye ve temizlik çalışması başlattı. Ekipler öncelikle ulaşımı etkileyen noktalarda su tahliyesi gerçekleştirirken, mahalle sakinlerinin zarar görmemesi için güvenlik tedbirleri uygulandı.

Olayın ardından yetkililer, kısa süreli sağanakların yerel su birikintilerini hızla artırabildiğine dikkat çekerek, benzer durumlara karşı sürücü ve vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

ŞANLIURFA’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞMUR SU TAŞKINLARINA YOL AÇTI.