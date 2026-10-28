Dolar 49,8216 +0,08%
Euro 55,5763 +0,38%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.537,27 +0,16%
EUR/USD 1,1159 +0,26%
Brent Petrol 110,44 +0,94%
--°

Sultangazi'de gecenin ortasında seyir halindeki araç aniden alev aldı

İstanbul Sultangazi'de, saat 23.00 sıralarında seyir halindeki 34 GDJ 986 plakalı otomobilden duman yükseldi; araç kısa sürede alevlere teslim oldu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 23:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Sultangazi'de gecenin ortasında seyir halindeki araç aniden alev aldı

olayın gelişimi:

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Sultangazi Eski Habipler Mahallesi, Arnavutköy-Habibler Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 GDJ 986 plakalı otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarında durdurup dışarı çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı. Bu süreçte çevredeki diğer sürücüler yangını kontrol altına almak için yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı; fakat alevlerin etkisiyle araç içerisinde zaman zaman patlamalar oldu.

müdahale ve yol güvenliği:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlamak amacıyla yolu kısa süreliğine kapattı. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi ve görüntülerde aracın alev topuna döndüğü görüldü.

İSTANBUL SULTANGAZİ&#039;DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI.

İSTANBUL SULTANGAZİ'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Jandarmanın sırtında hayat kurtaran müdahale: Gemlik'te mahsur kalan çift tahliy...
images

Yağmurun etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı
images

Düzce'de camdan içeri giren motosiklet sürücüsünün kaza anı görüntülendi
images

Ulusun ortak acısı: Castilla La Mancha'da yüksek hızlı tren kazasında 68 kişi ya...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Jandarmanın sırtında hayat kurtaran müdahale: Gemlik'te mahsur kalan çift tahliye edildi

Gümüşhane'de itfaiyenin müdahalesiyle Harşit Çayı kenarından kurtarılan yavru kedi

Kırsal konutların inşa süreci Hatay'da masaya yatırıldı

Kasım'dan net uyarı: İsrail çekilene dek direniş sürecek

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş