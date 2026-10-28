Sultangazi'de gecenin ortasında seyir halindeki araç aniden alev aldı

olayın gelişimi:

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Sultangazi Eski Habipler Mahallesi, Arnavutköy-Habibler Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 GDJ 986 plakalı otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarında durdurup dışarı çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı. Bu süreçte çevredeki diğer sürücüler yangını kontrol altına almak için yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı; fakat alevlerin etkisiyle araç içerisinde zaman zaman patlamalar oldu.

müdahale ve yol güvenliği:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlamak amacıyla yolu kısa süreliğine kapattı. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi ve görüntülerde aracın alev topuna döndüğü görüldü.

İSTANBUL SULTANGAZİ'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI.