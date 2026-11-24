Kandıra'da sezon finali heyecanı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nın sezon finali, iki gün boyunca kıyasıya rekabete sahne oldu. 119 sporcu Cebeci Sahili'nde kurulan zorlu sahil ve orman parkurlarında dereceye girebilmek için yarıştı. Organizasyonun start seremonisi ise Kerpe Sahili'nde gerçekleştirildi.

Organizasyon ve parkurlar:

Şampiyonayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kartepe Motosiklet Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlendi. Yarışlar, sahil zemininin yanı sıra sık ağaçlı orman etabını da içeren parkurlarda yapıldı; bu kombinasyon sporculardan hem hız hem de teknik hakimiyet gerektirdi. Etaplarda farklı yaş ve sınıflarda mücadele eden sporcuların performansları izleyiciler tarafından yakından takip edildi.

Şampiyonlar ve dereceye girenler:

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte sınıf şampiyonları netleşti. Enduro GP ve E3A sınıflarında Bayram Uysal, E1A'da Ümit Kaya, E2A'da Murat Can Köse, E1B'de Mehmet Çetin, E2B'de Fatih Kaplan ve E3B'de Mikail Gürgen sezonu şampiyon tamamladı. Gençler kategorisinde Mehmet Taha Tomak, kadınlarda Ayşegül Avcı, veteranlarda Murat Kökçü zirvede yer aldı. ATV sınıflarında A1'de Burak Topbaş, A2'de ise Muzaffer Miraç Şengül şampiyon oldu.

Kategorilerdeki ilk üçe girenler de ödüllerini törenle aldı. Enduro GP'de Bayram Uysal'ı Resul Kurtuluş ve Rafet Karakuş izledi. E1A'da Resul Kurtuluş, Ümit Kaya ve Kemal Deveci ilk üçü oluşturdu. E2A'da Murat Can Köse, Nurdoğan Kuzu ve Murat Yazıcı; E3A'da Bayram Uysal, Rafet Karakuş ve Mehmet Emin Musaoğlu kürsüye çıktı. E1B'de Mehmet Çetin, İbrahim Çakır ve Ünal Erkan Daşdemir; E2B'de Furkan Asan, Oğuzcan Haydaroğlu ve Fatih Kaplan dereceleri paylaştı. E3B'de Mikail Gürgen birinci, Gökhan Karakaş ikinci oldu.

Gençler klasmanında Mehmet Taha Tomak, Muhammed Efe Görür ve Berkay Sarı; veteranlarda Murat Kökçü, Fırat Şahin ve İsmail Tüzemen ilk üçte yer aldı. EC kategorisinde Cihan Sarı, İlhan Yolal ve Nesrullah Yayla; ATV1'de Ömer Şenol, Burak Topbaş ve Muzaffer Şengül; ATV2'de Miraç Özgül, Halit Altıntaş ve Tugay Toprak dereceye giren isimler oldu. Yarışların ardından düzenlenen törenle sporculara kupaları ve ödülleri takdim edildi.

KOCAELİ'NİN KANDIRA İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÜRKİYE SKIL ENDURO VE ATV ŞAMPİYONASI'NIN SEZON FİNALİNDE 119 SPORCU MÜCADELE ETTİ.