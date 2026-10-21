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Kandıra'da dört mevsim turizm hedefi: altyapı, dijital izleme ve tematik plajlar öncelikte

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2027 öncesi Kandıra sahillerinde altyapı, akıllı takip ve tematik plaj uygulamalarla turizmi dört mevsime yaymayı hedefliyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kandıra'da dört mevsim turizm hedefi: altyapı, dijital izleme ve tematik plajlar öncelikte

Kandıra sahilleri için 2027 vizyonu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2027 yaz sezonu öncesinde Kandıra kıyılarını yıl boyu daha etkin şekilde kullanılır hale getirmek için kapsamlı bir hazırlık süreci başlattı. Büyükşehir ile Kandıra Belediyesi temsilcilerinin katıldığı değerlendirme toplantılarında, 2026 yaz sezonunda sunulan hizmetler mercek altına alındı ve yeni dönemin öncelikleri belirlendi.

dijital takip ve akıllı kent uygulamaları:

Vatandaşların plaj tercihlerini kolaylaştırmak amacıyla belediyenin akıllı şehir uygulamaları kapsamında devreye alınan Kandıra Sahilleri Doluluk Oranı sistemi önemli bir yere sahip. Ziyaretçiler, plajların anlık yoğunluk bilgisinin yanı sıra deniz suyu sıcaklığı, dalga durumu, turizm aktiviteleri ve otopark yoğunluğunu www.akillisehirkocaeli.com adresinden takip edebiliyor. Yol üzerindeki bilgilendirme ekranları ile web ve mobil platform entegrasyonu, tatil planlamasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

altyapı, sosyal donatılar ve kapasite planlaması:

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında plajlardaki hizmet alanları, otoparklar, kamp ve karavan alanları ile tuvalet, duş, soyunma kabini ve mescit gibi sosyal donatıların kapasiteleri yeniden değerlendirilerek ihtiyaç duyulan noktalarda bakım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Ayrıca farklı kullanıcı gruplarına yönelik tematik plajlar ve konsept sahil alanları tasarlanması planlanıyor; pilot uygulamalardan elde edilecek sonuçların diğer sahillere model oluşturması hedefleniyor.

Toplantılarda plajların kullanım yoğunluğu, cankurtaran hizmetleri ve ziyaretçilerden gelen talep ile öneriler detaylı şekilde ele alındı. Bu değerlendirmeler doğrultusunda 2027 sezonu için ihtiyaçlar ve öncelikli çalışmalar netleştirildi.

strateji, planlama ve etkinliklerle dört mevsime yayma:

10 Şubat’ta düzenlenen Kandıra Turizm Çalıştayı sonuçlarının yeni dönem planlamalarına yön vermesi bekleniyor. ŞURA koordinasyonunda yürütülen strateji ve eylem planı çalışmaları, bölgedeki turizm yatırımlarına yol haritası oluşturarak imar planlarıyla uyumlu bir gelişim hedefliyor. Kandıra kıyı bandına yönelik turizm imar planının bölgedeki yatırımların çeşitlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Doğa yürüyüşleri, bisiklet rotaları, kamp ve karavan turizmi, su sporları ile festival ve organizasyonların çeşitlendirilmesiyle sahillerin dört mevsim ziyaretçi çeken merkezlere dönüşmesi hedefleniyor. Belediye yetkilileri, pilot projelerin izlenmesi ve dijital verilerin değerlendirilmesiyle uygulamaların kademeli olarak yaygınlaştırılacağını belirtiyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2027 YAZ SEZONU ÖNCESİNDE KANDIRA SAHİLLERİNDE HİZMET KALİTESİNİ...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2027 YAZ SEZONU ÖNCESİNDE KANDIRA SAHİLLERİNDE HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK VE TURİZM FAALİYETLERİNİ YIL GENELİNE YAYMAK AMACIYLA HAZIRLIK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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