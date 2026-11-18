Karabet Geçidi'nde ulaşım durumu:

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan ve yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı, tipi ve sis etkili oluyor. Bölge, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en sert coğrafi şartlarına sahip noktalarından biri olarak biliniyor ve Türkiye’nin en yüksek geçitleri arasında yer alıyor.

Ekiplerin çalışmaları:

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Bakımevi ekipleri bölgede yoğun bir şekilde kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmaları yürütüyor. Ekipler, yolda kalma ve ulaşım aksaklıklarını önlemek için aralıksız görev yapıyor.

Sürücülerin durumu ve alınan önlemler:

Kar yağışı, tipi ve sis zaman zaman etkisini artırırken sürücüler araçlarına zincir takarak trafikte ilerliyor. Ekiplerin çalışmalarıyla birlikte sürücülerin tedbirli davranmaları ve zorunlu haller dışında seyahat etmemeleri önem taşıyor.

Karabet Geçidi'ndeki bu zorlu kış koşulları nedeniyle yetkililer ulaşım güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor ve yolların açılması için saha ekipleri aktif şekilde görevlendirilmeye devam ediyor.

VAN-BAHÇESARAY KARAYOLU ÜZERİNDE BULUNAN VE YAKLAŞIK 3 BİN RAKIMLI KARABET GEÇİDİ'DE KAR YAĞIŞI, TİPİ VE SİS ETKİLİ OLUYOR.