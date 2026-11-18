Kırıkkale valiliği uyarısı

Kırıkkale Valiliği, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarında bulunan hidroelektrik santrallerinin türbinlerinin devreye alınması nedeniyle Kızılırmak nehri ile barajların mansabında kalan kesimlerde su seviyesinin ani ve hızlı şekilde yükselebileceğini bildirdi. Yetkililer, olası ani yükselmeler nedeniyle can kaybı ve mal kaybını önlemek amacıyla vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

risk alanları:

Valilik açıklamasına göre en riskli bölgeler nehir kıyıları, su yatağındaki adacıklar, baraj gölleri ve köprü çevreleri olarak sıralandı. Bu alanlarda bulunan vatandaşların ve hayvanların derhal uzaklaştırılması istendi; balık tutma, yüzme ve diğer su aktiviteleri sırasında yaklaşılmaması gerektiği vurgulandı.

vatandaşlara öneriler:

Yetkililer ayrıca tarımsal çalışmalar ve sulama amaçlı olarak hayvanların nehir kıyılarına götürülmemesi gerektiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vatandaşlarımızın ani su yükselmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, can güvenlikleri açısından belirtilen bölgelerden uzak durmaları önemle duyurulur". Bu uyarıya uyulmasının hem can güvenliği hem de olası maddi zararların önlenmesi açısından hayati olduğu kaydedildi.

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