heyetin incelemesi:
AK Parti heyeti, Taşköprü Belediyesi tarafından yürütülen Köprübaşı Meydan Düzenleme Projesi'ni yerinde inceledi. İnceleme sırasında projenin son aşamaları ve deneme uygulamaları değerlendirmeye alındı.
Ziyarette AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile AK Partili ilçe belediye başkanları hazır bulundu. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan heyete proje detayları hakkında bilgi verdi.
projenin tamamlanma süreci:
Belediye Başkanı Arslan, yürütülen çalışmalarda ve deneme aşamalarında sona yaklaşıldığını belirtti. Arslan, Köprübaşı Meydanı'nın tamamlandığında ilçenin yeni cazibe merkezlerinden biri olacağı yönündeki beklentisini aktardı.
Başkan Arslan ayrıca, Taşköprü'ye değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti; heyetin incelemesi, projenin uygulama sürecinin yerinde görülmesini sağladı.
AK PARTİ KASTAMONU MİLLETVEKİLLERİ HALİL ULUAY VE FATMA SERAP EKMEKCİ, AK PARTİ KASTAMONU İL BAŞKANI AHMET SEVGİLİOĞLU İLE AK PARTİLİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI MEYDAN PROJESİNİ YERİNDE İCELEDİ.
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