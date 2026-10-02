Karabük eğitim ve araştırma hastanesinde bir ilk: ALIF ile kompleks omurga ameliyatı

Operasyonun öne çıkanları:

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ileri uzmanlık gerektiren ALIF (Anterior Lumbar Interbody Fusion) yöntemiyle gerçekleştirilen kompleks omurga ameliyatı başarıyla tamamlandı. Operasyon, omurgasında daha önce iki kez ameliyat geçirmiş olan 33 yaşındaki hastaya uygulandı; hastanın önceki ameliyatlarında kullanılan vidalarda gevşeme tespit edilmişti.

Ameliyatın seyri:

Yaklaşık 8,5 saat süren ve 3 aşamalı planlanan cerrahi girişimde karın ön duvarından girilerek omurgaya ulaşılmasını sağlayan ALIF tekniği tercih edildi. Bu yaklaşımla hedef, mevcut yapılardaki sorunları gidererek hastanın ağrı ve fonksiyonel şikayetlerini azaltmak ve daha konforlu bir iyileşme süreci sağlamaktır.

Yönetim ve ekip:

Operasyon, Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aydın Sinan Apaydın başkanlığında yürütüldü. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinden Op. Dr. Hamza Aksoy ile Genel Cerrahi Kliniğinden Op. Dr. Ömer Faruk Erdil de operasyonda görev aldı. Ayrıca cerrahi sırasında Kalp ve Damar Cerrahisi ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon kliniklerinden destek sağlandı.

Hastane yönetiminin açıklamasında, gerçekleştirilen operasyonun açık akademik kaynaklara göre Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastanelerinde uygulanan ilk ALIF operasyonlarından biri olduğu belirtildi. Cerrahinin ardından hastanın iyileşme sürecinin daha konforlu olması hedefleniyor.

KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE, İLERİ UZMANLIK GEREKTİREN ALIF (ANTERİOR LUMBAR INTERBODY FUSİON) YÖNTEMİYLE KOMPLEKS OMURGA AMELİYATI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.