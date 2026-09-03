Samsun'dan ulusal sıfır atık zinciri: ulaşımda sürdürülebilirlik ve 2053 hedefi

Samsun’da hedef belgeyle başlayan yerelden ulusala sıfır atık hamlesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halidemir Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen Samsun Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayının sonuç konferansında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Samsun İl Sıfır Atık Hedef Belgesi’nin kamuoyuna ilan edildiğini duyurdu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ve Samsun Valiliği himayesinde gerçekleştirilen çalıştaya 250 katılımcı ve 14 tematik masa ile kentteki israf, atık, çevre ve iklim öncelikleri masaya yatırıldı.

Bakan Uraloğlu, belgenin yalnızca yerel bir çevre bildirgesi olmayıp sahadan politika üreten, eyleme dönüştürülen bir model olduğunu belirterek, Samsun’da başlayan sürecin 81 ile yayılacak çalıştay zincirinin önemli bir halkası olacağına işaret etti.

ulaştırma politikalarında atık yönetimi ve emisyon hedefleri:

Uraloğlu, Sıfır Atık Hareketi’nin 2017’den bu yana sadece çevresel bir hassasiyet değil, aynı zamanda ekonomik dayanıklılık ve uluslararası iş birliğinin bir unsuru olarak ele alındığını vurguladı. Bakanlık ile Sıfır Atık Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolünün, ulaştırma projelerinde atık yönetimini güçlendirdiğini; inşaat ve bakım süreçlerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını artırmayı hedeflediğini aktardı.

Ulaştırma sektörünün küresel sera gazı emisyonlarındaki payına dikkat çeken Uraloğlu, sektörün dünyada %21, Türkiye’de ise %17,6 oranında paya sahip olduğunu hatırlattı. Bu bilinçle yürütülen Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası projesiyle tüm ulaşım modları için emisyon modellemeleri ve farklı senaryolara göre projeksiyonlar geliştirildiğini, bunun da 2053 net sıfır emisyon hedefine kararlı adımlarla ilerlemeyi sağladığını söyledi.

altyapı, elektrikli araçlar ve akıllı sistemlerle karbon azaltımı:

Uraloğlu, son 24 yılda yapılan karayolu yatırımlarının kesintisiz trafik akışı sağlayarak önemli bir karbon tasarrufu oluşturduğunu belirterek, örnek rakamlar verdi: bölünmüş yol uzunluğunun 6.101 kilometreden 30.120 kilometreye çıkarılmasının yıllık yaklaşık 6,57 milyon ton karbon emisyonunun bertaraf edilmesine denk geldiğini ifade etti.

Ayrıca, ekolojik köprüler, bisiklet yolları, güneş enerji santralleri ve asfalt geri dönüşüm tesisleriyle yıllık yaklaşık 2 milyon ton asfaltın geri kazanımı sağlanarak kaynak ve enerji verimliliğine katkı verildiği aktarıldı. Elektrikli araç sayısının 2026 ilk yarısı itibarıyla 450 bini aştığı ve şarj soketi sayısının yaklaşık 47 bine ulaştığı; bu sayede soket başına düşen araç sayısı bakımından Avrupa’da lider konumda olunduğu vurgulandı.

Ulaşımda akıllı çözümler de ön plana alınıyor. Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezi Yazılım Platformu, Hasdal-İstanbul Havalimanı 5G koridorunda devreye alınırken, fiber optik altyapının kara yolu ağlarına uzatılarak 20 bin kilometreye çıkarılması hedefleniyor. Bu yaklaşımlarla trafik akışının iyileştirilmesi ve dolayısıyla emisyonların azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

havacılık, denizcilik ve demiryolunda yeşil dönüşüm:

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin havalimanları alanında uluslararası akreditasyonlarda öne çıktığını, 52 havalimanı ile karbonsuz havalimanı sertifikasına sahip 3. ülke konumunda olunduğunu belirtti. Havalimanlarında kullanılan elektrikli 'Follow Me' araçlarının da havacılıkta sıfır emisyon hedefine katkı sunduğunu söyledi.

Denizyolunda Yeşil Liman Sertifikası ve dekarbonizasyon projeleriyle liman ve deniz taşımacılığında çevreci dönüşüm desteklenirken, demiryolunda yük taşımacılığı payını %5’ten %22’ye yükseltme hedefi kapsamında çok modlu taşımacılık projelerinin geliştirildiği aktarıldı.

samsun hedef belgesinin içeriği ve uygulama adımları:

Çalıştayda ilan edilen Samsun İl Sıfır Atık Hedef Belgesinin yalnızca çevresel bir metin olmadığı; ulaşım, inşaat atığı yönetimi, liman-havalimanı işletmesi, kentsel hareketlilik ve kaynak verimliliğini kapsayan bir kalkınma belgesi olduğu vurgulandı. Bakanlık, inşaat ve bakım süreçlerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını artırmayı, liman ve havalimanı sahalarında sıfır atık standartlarını yaygınlaştırmayı ve kombine taşımacılığı desteklemeyi sürdüreceklerini beyan etti.

Valilik bünyesinde kurulacak Sıfır Atık Kurulunun takibine kurumlarla katkı verileceği; bu sürecin COP31 gibi ulusal ve uluslararası platformlara taşınacak somut iş birlikleri ve yerel hedefler için zemin oluşturduğu ifade edildi.

Çalıştaya, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile ilçe belediye başkanları ve kamu kurum temsilcileri katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sıfır Atık Vakfı iş birliği ve yerel paydaşlarla Samsun’dan başlatılan bu adımları kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu.

SAMSUN SIFIR ATIK, ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞTAYI'NDA KONUŞAN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, SAMSUN İL SIFIR ATIK HEDEF BELGESİ'NİN ŞEHRE HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ.