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Kütahya İl Özel İdaresi hibrit mobil taş kırma makinesiyle kırsalda hizmeti hızlandırıyor

Kütahya İl Özel İdaresi, kırsalda hızlı ve verimli hizmet sağlamak üzere 2026 model hibrit BPK 100 mobil taş kırma makinesini 27 milyon TL'ye kazandırdı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Taylan Polat

Kütahya İl Özel İdaresi hibrit mobil taş kırma makinesiyle kırsalda hizmeti hızlandırıyor

Kütahya İl Özel İdaresi araç filosunu hibrit kırıcıyla genişletti

Kütahya İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerdeki yol ve altyapı işleri için araç parkını güçlendirme kararı kapsamında uzaktan kumandalı 2026 model BPK 100 Hibrit Darbeli Kırıcı Mobil Taş Kırma Makinesi'ni bünyesine kattı. Yeni makine, hem harici elektrik kaynağıyla hem de kendi üzerindeki jeneratörle çalışabilen hibrit bir yapıya sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Makinenin özellikleri ve maliyeti:

Kuruma kazandırılan makinenin teknik verileri şu şekilde paylaşıldı: ağırlığı 45 bin kilogram, genişliği 3 bin 100 milimetre, uzunluğu 15 bin 140 milimetre ve yüksekliği 3 bin 600 milimetre. Makinenin maliyeti 27 milyon TL olarak açıklanırken, geri dönüş elektrik sisteminin güncel maliyetinin 7 milyon TL olduğu belirtildi.

Beklenen tasarruf ve kullanım amacı:

İdare, hibrit yapısı ve mobil özellikleri sayesinde taş kırma işlemlerinde zaman, enerji ve işletme maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlanmasını hedefliyor. Kurum yetkilileri, makinenin yıllık bazda yaklaşık 80 milyon TL tasarruf getirmesi beklendiğini açıkladı.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, makinenin hizmet kalitesini artıracağına dikkat çekerek şunları söyledi: "Araç parkımıza kazandırdığımız mobil taş kırma makinesi sayesinde maliyet, zaman ve enerji konularında Özel İdaremiz büyük tasarruflar elde edecek. Kırsaldaki vatandaşlarımıza hizmeti hem daha iyi verebilmek hem de daha süratli hizmet akışı için araç parkımızı hem çeşitlendiriyor hem de güçlendiriyoruz".

Özcura, makinenin kuruma kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu aracımızın Özel İdaremiz bünyesine hibe olarak kazandırılmasında emeği olan Valimiz Sayın Musa Işına, milletvekillerimize, İl Genel Meclisi üyelerimize ve İl Başkanımız Sayın Ceyda Çetin Erenler’e ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ&#039;NE 27 MİLYON TL’LİK MOBİL TAŞ KIRMA MAKİNESİ

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ'NE 27 MİLYON TL’LİK MOBİL TAŞ KIRMA MAKİNESİ

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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