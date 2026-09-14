Karabük ve Safranbolu'da jandarmadan üç kapsamlı kaçakçılık operasyonu

operasyonun kapsamı:

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde eş zamanlı olarak yürütülen üç ayrı faaliyette kaçakçılığa yönelik aramalar gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde şüphelilerin üzerlerinde, iş yerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında arama yapıldı; operasyonlar planlı ve koordineli şekilde tamamlandı.

ele geçirilenler:

Aramalarda 25 kök kenevir bitkisi, 273 gram kubar esrar, 30 gram kenevir tohumu, 20 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 6 litre kaçak alkol ve 105 paket doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca aramalarda 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı ve 1 cep telefonu delil olarak alındı.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma ve delil değerlendirmesi jandarma birimleri tarafından sürdürülüyor; ele geçirilen materyaller delil olarak dosyaya eklendi ve adli makamların takibi bekleniyor.

KARABÜK'TE DÜZENLENEN 3 AYRI OPERASYONDA KENEVİR VE KUBAR ESRAR İLE KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONLARDA 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI.