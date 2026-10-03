Karabüklü akademisyenden manyetik yüzeylerin teknolojiye etkisini inceleyen hesaplama projesi

proje ve işbirliği:

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Fizik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ulvi Kanbur, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenen ve yaklaşık 2,4 milyon lira bütçeye sahip bir projede araştırmacı olarak yer alacak. Projenin yürütücülüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden Prof. Dr. Zeynep Demir Vatansever üstleniyor; ekipte ayrıca Prof. Dr. Erol Vatansever bulunuyor. Deneysel çalışmalara dış danışmanlık sağlayacak isim ise İspanya’daki CIC nanoGUNE Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Andreas Berger olacak.

Proje, Manyetik Sistemlerde Yüzeylerin Rolü: Dinamik Faz Geçişleri ve Metamanyetik Anomaliler başlığı altında manyetik sistemlerde yüzey etkilerini ve bu etkilerin dinamik faz geçişleri ile metamanyetik anomalilere yansımalarını incelemeyi amaçlıyor.

araştırma yöntemleri ve simülasyonlar:

Çalışma, bilgi depolama sistemleri, manyetik sensörler ve spintronik uygulamalarda kullanılan ince film ve nano ölçekli manyetik yapıların yüzey özelliklerinin davranışa etkisini bilgisayar tabanlı modellemelerle araştıracak. Boyut küçüldükçe yüzey şartlarının belirleyici hale geldiği yapıların, malzeme özellikleri üzerindeki etkileri çok değişkenli simülasyonlar ile ortaya konacak.

Simülasyonlar, deneysel çalışmalara doğrudan bağlanabilecek biçimde tasarlanacak; örneğin kobalt (Co) ince filmler ve Co/Pt çok katmanlı manyetik yapılar gibi sistemlerle karşılaştırılabilecek parametre setleri üretilecek. Projede dış danışman Prof. Berger’in katkısıyla dış manyetik alan ve tabaka kalınlığı gibi deneysel parametreler modellerde gerçekçi biçimde temsil edilecek; böylece simülasyon çıktılarının deneyle çapraz doğrulanması sağlanacak.

beklenen çıktılar ve eğitim etkisi:

Projenin hedefleri arasında manyetik ince filmlerin ve çok katmanlı yapıların davranışlarının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamak, deneysel araştırma gruplarına test edilebilir öngörüler sunmak ve spintronik sistemlerin teorik tasarımına yönelik veri oluşturmak yer alıyor. Elde edilecek sonuçların veri depolama, sensörler ve spintronik alanlarında yeni manyetik malzemelerin geliştirilmesine altlık teşkil etmesi bekleniyor.

Üç boyutlu manyetik sistemlerin modellenmesinde gerekli hesaplama yoğunluğu nedeniyle proje, yüksek başarımlı hesaplama (HPC) altyapısı kullanacak. Simülasyonların önemli bir bölümü, TÜBİTAK ULAKBİM bünyesindeki Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA) kaynakları üzerinden gerçekleştirilecek ve böylece farklı malzeme özellikleri, yüzey koşulları ile manyetik alan değerlerine ilişkin kapsamlı veri setleri oluşturulacak.

Ayrıca proje, genç araştırmacıların bilgisayar simülasyonları ve yüksek başarımlı hesaplama alanlarındaki yetkinliklerini artırmaya yönelik bir eğitim ve kapasite geliştirme fırsatı da sunmayı amaçlıyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) ÖĞRETİM ÜYESİ DR. ÖĞR. ÜYESİ ULVİ KANBUR, YAKLAŞIK 2,4 MİLYON LİRA BÜTÇEYLE DESTEKLENEN PROJEDE MANYETİK MALZEMELERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİ ARAŞTIRACAK.