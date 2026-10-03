açıklama: ilk reaktörden birkaç ay içinde elektrik üretmeyi hedefliyoruz

Bayraktar TEKNOFEST Güneydoğu'da nükleer programını değerlendirdi:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu ziyaretinde Türkiye'nin nükleer enerji stratejisine ilişkin kapsamlı açıklamalar yaptı. Bakan, ülkenin artan enerji ihtiyacına dikkat çekerek COP31 Antalya gündemi ve iklim hedefleri bağlamında nükleer enerjiye verilen önemi vurguladı.

Bayraktar, enerji politikalarının merkezinde enerji bağımsızlığı ve temiz enerji hedeflerinin olduğunu belirtti. Türkiye'nin talebinin, nüfus ve ekonomik büyüme dışında yapay zeka uygulamaları, elektrikli araçlar, soğutma ve su arıtma gibi yeni ihtiyaçlarla da arttığını ifade etti.

Kısa vadeli hedef: ilk elektrik üretimi:

Bakan, Akkuyu'da inşa halinde bulunan dört reaktörün çalışmalarına işaret ederek, Akkuyu'daki ilk reaktörden önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk elektriği üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu açıklama, projenin yakın dönemde önemli bir aşamaya geçeceğinin işareti olarak değerlendirildi.

Bayraktar ayrıca, sadece Akkuyu ile sınırlı kalmayacaklarını belirterek Sinop ve Trakya'da da santral kurma hedeflerinin bulunduğunu aktardı. Bu adımların, mevcut üretim portföyünü çeşitlendirmeye ve enerji arz güvenliğini güçlendirmeye yönelik olduğu vurgulandı.

Orta ve uzun vadeli strateji ve insan kaynağı:

2050 vizyonuna ilişkin konuşmasında Bayraktar, enerji dönüşümünde hedeflenen kurulu gücün 20 bin megavat olduğunu belirtti. Bu hedefte hem büyük reaktör projelerinin hem de yeni nesil teknolojilerin rolü olduğuna dikkat çekti.

Bakan, özellikle küçük modüler reaktörler (SMR) çağının Türkiye için fırsat yarattığını söyledi. Bayraktar, gençlerin ve araştırmacıların katıldığı yarışmaların (bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmada 192 takım yer aldı) SMR teknolojilerinin erken aşamalarına katkı sağladığını; Çekmece Araştırma Reaktörü'nde alınan sunumları ve ödül törenlerini örnek gösterdi.

Stratejinin iki vazgeçilmez unsuru olarak ise güçlü bir siyasi irade ve nitelikli insan kaynağını işaret etti. Bayraktar, bu projelerin onlarca yıllık planlama ve emek istediğini, Cumhurbaşkanının desteğiyle siyasi iradenin sağlandığını ancak insan kaynağının da eş zamanlı olarak yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Sonuç olarak Bayraktar'ın açıklamaları, Türkiye'nin hem büyük ölçekli nükleer projelerde ilerleme kararlılığını hem de yeni nesil SMR teknolojilerinde yer alma hedefini ortaya koydu. Akkuyu'da yakın dönemde beklenen ilk elektrik üretimi, bu stratejinin somut bir aşaması olarak öne çıkıyor.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, ŞANLIURFA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN TEKNOFEST GÜNEYDOĞU ALANINI ZİYARET ETTİ.