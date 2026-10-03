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Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar Sanko'yu ziyaret etti, milli teknolojiye destek vurgulandı

Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TEKNOFEST Güneydoğu'da Selçuk ve Haluk Bayraktar, Sanko ile bir araya gelerek milli teknolojiye desteklerini paylaştı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:42

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EDİTÖR: İrem Özkan

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar Sanko'yu ziyaret etti, milli teknolojiye destek vurgulandı

Ziyaretin ayrıntıları:

TEKNOFEST'in ana paydaşlarından Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki festival alanında, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı ağırladı.

Görüşmede öne çıkan mesajlar:

Toplantıda, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda yürütülen çalışmalar ile gençlerin teknoloji üretme heyecanını destekleyen projeler değerlendirildi. Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemenin ve ülkenin teknoloji yolculuğuna katkı sunmanın önemine dikkat çekerek, "Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanko Holding'in 2020 yılından bu yana TEKNOFEST'in ana paydaşları arasında yer aldığına vurgu yaparak, "İyi ki paydaşımız oldunuz, iyi ki tam bağımsız müreffeh Türkiye idealine bu desteği verdiniz. Sizlere yürekten şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar da Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna katkılarından dolayı Adil Sani Konukoğlu ve Sanko Ailesi'ne teşekkür etti.

Sanko'nun TEKNOFEST katkıları ve yarışma:

Sanko Holding, toplum genelinde teknoloji ve bilim farkındalığı oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'in bu yıl yedinci kez ana paydaşları arasında yer alarak gençleri desteklemeyi sürdürüyor. Sanko yürütücülüğünden düzenlenen İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması ile öğrencilerin yenilikçi fikir geliştirmeleri ve bu fikirleri teknolojiyle buluşturarak insanlık yararına çözümlere dönüştürmeleri hedefleniyor.

Ziyaret, paydaşlar arasındaki iş birliğini pekiştirirken gençlerin teknoloji üretimine verilen desteğin devam edeceği mesajını güçlendirdi.

SELÇUK BAYRAKTAR VE HALUK BAYRAKTAR’DAN SANKO’YA ZİYARET

SELÇUK BAYRAKTAR VE HALUK BAYRAKTAR’DAN SANKO’YA ZİYARET

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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