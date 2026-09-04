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Karabük'te geleneksel toplu sünnet şöleni: birlik ve sevinç bir arada

Karabük Belediyesi'nin üçüncüsünü düzenlediği toplu sünnet şöleninde 15 çocuk için kent turu, tilavet, takı merasimi ve oyunlar gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 22:26

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karabük'te geleneksel toplu sünnet şöleni: birlik ve sevinç bir arada

etkinlikte yaşananlar:

Karabük Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği geleneksel toplu sünnet şöleni, 15 çocuğun ve ailelerinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Sünnet merasimi sonrasında aileler ve çocuklar için Millet Bahçesi önünden başlayan araç konvoyu ile kent turu düzenlendi; ardından kutlama programı için Kanyon Park Kır Bahçesi Düğün Salonu'na geçildi. Programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

başkanın mesajı:

Başkan Özkan Çetinkaya, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal projelere de devam ettiklerini belirterek, 'Evlatlarımızın bu anlamlı gününde bir arada bulunmaktan ve ailelerimizin heyecanına ortak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Gelenekselleştirdiğimiz bu organizasyonlarla amacımız; Karabük'te birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek, hemşehrilerimizi ortak paydada buluşturmaktır.' ifadelerini kullandı. Çetinkaya, sünnet olan çocuklara sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ömür dileyerek ailelerini tebrik etti.

çocuklara yönelik etkinlikler:

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından çocuklar için takı merasimi düzenlendi. Şölen alanında çocukların eğlenmesi amacıyla özel oyun parkı kuruldu; davetlilere yemek, patlamış mısır ve dondurma ikram edildi. Çocuklara yönelik eğlence programının ardından şölen, protokol üyeleri, aileler ve çocukların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Karabük Belediyesi’nin geleneksel sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu

Karabük Belediyesi’nin geleneksel sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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