Karabük'te mahalle mahalle ulaşım ağı yenileniyor

Karabük'te altyapı ve üstyapı çalışmaları hız kesmiyor

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Şirinevler Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi ve kent genelinde süren yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Belediye ekipleri, aynı anda alt yapı, asfalt, kaldırım ve peyzaj uygulamalarını sürdürerek ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor.

200 Evler'de sona yaklaşılırken yeni hedef: Esentepe ve Taşkent:

Çetinkaya, Onurkent üzerinden 200 Evler Mahallesi'ne giriş yapılarak başlatılan alt yapı ve üst yapı çalışmalarında artık sona yaklaşıldığını belirtti. Başkan, 'An itibarıyla 200 Evler'deki çalışmalarımızda sona yaklaştık ve Esentepe Mahallesi rampasına kadar geldik. Esentepe'ye girmemiz artık an meselesi' ifadelerini kullandı. Çalışmaların ikinci etapları ve yapılacak ihalelerle Taşkent Caddesi ve bağlantı rampalarının tamamlanacağını aktardı.

Şirinevler ve Hastane Caddesi'nde konfor ve güvenlik:

Şirinevler ile Hastane Caddesi güzergahlarında standart yükseltme çalışmaları yürütülüyor. Asfaltlama ve kaldırım yapımının tamamlanmasının ardından peyzaj uygulamalarına geçileceği vurgulandı. Başkan, 'Hastane yolunu tertemiz bir şekilde ulaşıma açıyoruz. Asfaltlama biter bitmez kavşak düzenlemeleri ve birinci sınıf peyzajla bölgeye yakışır en iyi çalışmayı hayata geçireceğiz' dedi.

Kaldırım yenilemeleri kapsamında önce tek taraflı olan kaldırımlar iki taraflı hale getirildi; okul çevrelerinde yaya güvenliği artırıldı ve engelli erişimine uygun rampalar ile geçişler tamamlandı. Liseli gençler ve mahalle sakinlerinin dinlenebileceği bank yerleşimleri ile yaya geçitlerinin iyileştirildiği bildirildi.

Saha çalışmalarının ardından Başkan Çetinkaya, mahalle esnafını ziyaret ederek onlara hayırlı kazanç dileklerini iletti ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Belediye yetkilileri, planlanan etapların tamamlanmasıyla birlikte kent içi ulaşım konforunda hissedilir bir iyileşme hedeflediklerini belirtti.

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN ŞEHİR GENELİNDE BAŞLATILAN ALT VE ÜST YAPI YATIRIMLARINI DEVAM EDİYOR. KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA, ŞİRİNEVLER MAHALLESİ’NDEKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK, ŞEHRİN ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİRECEK YENİ YATIRIM MÜJDELERİNİ ARDI ARDINA SIRALADI.