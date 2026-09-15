Denizli'de kamusal alanda ücretsiz güvenli internet

Denizli Büyükşehir'ten kamusal alanlarda ücretsiz internet hizmeti:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu ve dijital kent anlayışı çerçevesinde kentin en yoğun noktalarında vatandaşların kullanımına ücretsiz, güvenli ve KVKK uyumlu internet sundu. Proje, özellikle öğrenciler ve gençler başta olmak üzere günlük internet ihtiyaçlarını güvenli bir altyapı üzerinden karşılamayı amaçlıyor.

ilk etap ve kapsama alanı:

Projenin ilk etabı, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu 7 farklı noktada devreye alındı. Hizmet şu noktalarda etkinleştirildi: Denizli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, Delikliçınar Meydanı, Bayramyeri Meydanı, Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi, DBB Kongre ve Kültür Merkezi, DBB Şehir Kütüphanesi ve DBB Millet Kütüphanesi. Bu alanlarda vatandaşlara kesintisiz ve hızlı internet deneyimi sağlanması hedefleniyor.

hızlı bağlanma adımları ve gelecek planı:

Vatandaşların hizmetten yararlanması için izlemeleri gereken adımlar şunlar: mobil cihazın Wi-Fi ayarlarından BUYUKSEHIR_WiFi ağı seçilir; açılan karşılama ekranına cep telefonu numarası girilir; telefona SMS ile gönderilen tek kullanımlık doğrulama kodu ekrana yazılarak güvenli bağlantı sağlanır. Belediye, ikinci etap çalışmalarıyla kapsama alanını diğer kamusal alanlarda da yaygınlaştırmayı planlıyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK VİZYONU VE DİJİTAL KENT ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA HAYATA GEÇİRDİĞİ ÇALIŞMAYLA, KENTİN EN YOĞUN NOKTALARINDA ÜCRETSİZ, GÜVENLİ VE KVKK UYUMLU İNTERNET HİZMETİNİ VATANDAŞLARIN KULLANIMINA SUNUYOR.