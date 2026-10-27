Karabük'te okul çevrelerinde güvenlik önlemleri kapsamlı şekilde uygulanıyor

Denetimler sürüyor:

Karabük'te öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında bulunabilmeleri amacıyla emniyet ve jandarma ekiplerinin okul çevrelerindeki denetimleri devam ediyor. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, denetimlerin okul bahçeleri ve öğrenci servislerini de kapsadığı bilgisi paylaşıldı.

Denetim alanları ve amaçları:

Açıklamada, okul çevrelerinde, bahçelerinde ve öğrenci servislerinde gerçekleştirilen denetimlerde muhtemel risklere karşı önleyici tedbirler alındığı belirtildi. Denetimlerin hedefi, okullarda güvenlik açıklarını azaltmak ve öğrencilerin eğitimlerini huzurlu bir ortamda sürdürmelerine katkı sağlamaktır.

Ekiplerin çalışma biçimi ve kararlılık:

Valilik açıklamasında, kontrollerin ekipler tarafından titizlikle yürütüldüğü vurgulandı. Ayrıca, çocukların huzur ve güvenliğinin öncelikli olduğu belirtilerek, okul çevrelerindeki denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

KARABÜK'TE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ORTAMDA EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜREBİLMELERİ AMACIYLA EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİNİN OKUL ÇEVRELERİNDEKİ DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR.